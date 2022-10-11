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Стало відомо, коли у Києві повернуть електрику всім, кому її відключали

Фото: Стало відомо, коли у Києві повернуть електрику всім, кому її відключали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві найближчим часом планується підключити електроенергію тим споживачам, у яких її сьогодні вимикали в рамках віялових відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі ("Київенерго").

"НЕК Укренерго дала команду на включення споживачів, що були відключені через застосування графіків погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що повернути світло клієнтам планується протягом двох годин - до 24:00.

Нагадаємо, що у Києві сьогодні, застосовувались аварійні відключення електроенергії. Це потрібно для проведення відновлювальних робіт.

Раніше стало відомо, що віялові відключення електроенергії в Україні плануються протягом наступних днів. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

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