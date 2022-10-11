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Стало известно, когда в Киеве вернут электричество всем, кому его отключали

Фото: Стало известно, когда в Киеве вернут электричество всем, кому его отключали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве в ближайшее время планируется подключить электроэнергию тем потребителям, у которых сегодня ее выключали в рамках веерных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети ("Киевэнерго").

"НЕК Укрэнерго дала команду на включение потребителей, отключенных из-за применения графиков почасовых отключений", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что вернуть свет клиентам планируется в течение двух часов - до 24:00.

Напомним, что в Киеве сегодня применялись аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для проведения восстановительных работ.

Ранее стало известно, что веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

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