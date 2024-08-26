Стало відомо, коли глава МАГАТЕ відвідає Курську АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ.

"Враховуючи серйозну ситуацію, я особисто очолюю місію МАГАТЕ на Курській атомній електростанції (ХАЕС) у Російській Федерації", - заявив Гроссі.

Він зазначив, що безпека всіх атомних електростанцій є центральною та фундаментальною проблемою для агенства.

"Після нових подій і посилення військової активності поблизу Курській АЕС я уважно стежив за розвитком подій. Важливо, щоб ми були присутні, коли агентство покликано виконувати свій мандат із забезпечення використання ядерної зброї в мирний спосіб", - додав глава МАГАТЕ.

За його словами, єдиний спосіб, у який МАГАТЕ може підтвердити інформацію щодо ситуації на Курській АЕС, - це самостійно оцінити те, що відбувається.

"Я повторюю, що безпека та захищеність ядерних об’єктів ні за яких обставин не повинні бути під загрозою. Це ситуація, що розвивається, і коли я завтра приїду на станцію, життєво важливо побачити ситуацію з перших рук і обговорити модальності подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та безпеки Курської АЕС", - наголосив Гроссі.