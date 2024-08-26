Стало известно, когда глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую атомную электростанцию во вторник, 27 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ.
"Учитывая серьезную ситуацию, я лично возглавляю миссию МАГАТЭ на Курской атомной электростанции (ХАЭС) в Российской Федерации", - заявил Гросси.
Он отметил, что безопасность всех атомных электростанций является центральной и фундаментальной проблемой агентства.
"После новых событий и усиления военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно следил за развитием событий. Важно, чтобы мы присутствовали, когда агентство призвано выполнять свой мандат по обеспечению использования ядерного оружия мирным способом", - добавил глава МАГАТЭ.
По его словам, единственный способ, которым МАГАТЭ может подтвердить информацию о ситуации на Курской АЭС, - это самостоятельно оценить происходящее.
"Я повторяю, что безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны быть под угрозой. Это развивающаяся ситуация, и когда я завтра приеду на станцию, жизненно важно увидеть ситуацию из первых рук и обсудить модальности дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и безопасности Курской АЭС", - подчеркнул Гросси.
Что предшествовало
Напомним, на прошлой неделе американское издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие дни генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую АЭС в России, а затем отправиться в Киев.
Он ожидает, что сможет поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу операции ВСУ в Курской области.
Позже глава МАГАТЭ подтвердил намерение посетить Курскую АЭС.
Отметим, что российские пропагандисты неоднократно заявляли, что ВСУ хотят захватить Курскую АЭС.
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