ua en ru
Пн, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, когда глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС

Понедельник 26 августа 2024 16:20
UA EN RU
Стало известно, когда глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую атомную электростанцию во вторник, 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ.

"Учитывая серьезную ситуацию, я лично возглавляю миссию МАГАТЭ на Курской атомной электростанции (ХАЭС) в Российской Федерации", - заявил Гросси.

Он отметил, что безопасность всех атомных электростанций является центральной и фундаментальной проблемой агентства.

"После новых событий и усиления военной активности вблизи Курской АЭС я внимательно следил за развитием событий. Важно, чтобы мы присутствовали, когда агентство призвано выполнять свой мандат по обеспечению использования ядерного оружия мирным способом", - добавил глава МАГАТЭ.

По его словам, единственный способ, которым МАГАТЭ может подтвердить информацию о ситуации на Курской АЭС, - это самостоятельно оценить происходящее.

"Я повторяю, что безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны быть под угрозой. Это развивающаяся ситуация, и когда я завтра приеду на станцию, жизненно важно увидеть ситуацию из первых рук и обсудить модальности дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и безопасности Курской АЭС", - подчеркнул Гросси.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе американское издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие дни генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую АЭС в России, а затем отправиться в Киев.

Он ожидает, что сможет поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу операции ВСУ в Курской области.

Позже глава МАГАТЭ подтвердил намерение посетить Курскую АЭС.

Отметим, что российские пропагандисты неоднократно заявляли, что ВСУ хотят захватить Курскую АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ АЭС Курская область
NEWS
Атака РФ на Киев: на подступах к столице было уничтожено почти 20 дронов
Атака РФ на Киев: на подступах к столице было уничтожено почти 20 дронов
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине