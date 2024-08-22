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Глава МАГАТЕ підтвердив намір відвідати Курську АЕС

Четвер 22 серпня 2024 21:54
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Глава МАГАТЕ підтвердив намір відвідати Курську АЕС Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвердив, що планує відвідати Курську атомну електростанцію наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Як зазначили у МАГАТЕ, сьогодні росіяни повідомили, що на території Курської АЕС нібито були виявлені останки безпілотника.

У Росії заявили, що фрагменти дрона буцімто були розташовані приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива.

У зв'язку з цим Гроссі вирішив особисто оцінити ситуацію на станції під час візиту наступного тижня.

Під час свого візиту глава МАГАТЕ оцінить ситуацію на місці та обговорить умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та безпеки Курської атомної електростанції.

"Військова діяльність поблизу атомної електростанції становить серйозний ризик для ядерної безпеки. Мій візит на АЕС наступного тижня забезпечить нам своєчасний доступ для незалежної оцінки ситуації", - сказав Гроссі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні американське видання Bloomberg повідомило, що найближчими днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську АЕС в Росії, а потім поїхати до Києва.

Він очікує, що зможе поговорити з президентом України Володимиром Зеленським щодо операції ЗСУ в Курській області.

За інформацію видання, Гроссі заявив, що у МАГАТЕ "надзвичайно стурбовані" бойовими діями, які можуть торкнутися району поблизу Курської атомної електростанції. За його даними, вона має старі радянські реактори без необхідного захисного купола.

Зазначимо, російські пропагандисти неодноразово заявляли, що ЗСУ хочуть захопити Курську АЕС.

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МАГАТЕ Курська область АЕС
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