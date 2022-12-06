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Стало відомо, коли Боснія та Герцеговина може отримати статус кандидата в ЄС, - ЗМІ

Фото: Боснія та Герцеговина може отримати статус кандидата в ЄС 15 грудня (freepik com)
Автор: Дмитро Браславський

Лідери Євросоюзу можуть надати Боснії та Герцеговині офіційний статус кандидата на членство в ЄС на саміті у Брюсселі 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Цей крок, ключовий крок на довгому шляху Боснії та Герцеговини до членства в блоці, який вимагатиме схвалення всіх 27 держав-членів ЄС", - йдеться у матеріалі.

Як зазначає Bloomberg, це стане серйозним стимулом для Боснії. За інформацією джерел видання, рішення було відкладено країнами ЄС "через повільний прогрес" Боснії та Герцеговини у проведенні реформ.

У жовтні Єврокомісія рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статусу кандидата в члени ЄС. Країна подала заявку на вступ до Євросоюзу ще у лютому 2016 року. У 2010 році Боснія та Герцеговина отримала план дій щодо вступу до НАТО.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія планує рекомендувати Боснію і Герцеговину у кандидати в ЄС.

НАТО заявляє про загрозу для Грузії, Молдови і Боснії, оскільки РФ хоче контролювати не лише Україну.

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