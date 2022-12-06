Стало известно, когда Босния и Герцеговина могут получить статус кандидата в ЕС, - СМИ

Лидеры Евросоюза могут предоставить Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата в ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Этот шаг, ключевой шаг на длинном пути Боснии и Герцеговины к членству в блоке, который потребует одобрения всех 27 государств-членов ЕС", - говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, это станет серьезным стимулом Боснии. По информации источников издания, решение было отложено странами ЕС "из-за медленного прогресса" Боснии и Герцеговины в проведении реформ.

В октябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз еще в феврале 2016 года. В 2010 году Босния и Герцеговина получила план действий по вступлению в НАТО.