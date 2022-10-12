Єврокомісія планує рекомендувати Боснію і Герцеговину у кандидати в ЄС

Боснія і Герцеговина може стати офіційним кандидатом на вступ до Європейського союзу. Таку рекомендацію має дати Європейська комісія (ЄК) главам держав і урядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт прогресу країн, які бажають вступити до ЄС, передає Welt .

Цей документ готується щорічно і має бути офіційно представлений у середу, 12 жовтня. Зокрема, у звіті йдеться, що Боснія і Герцеговина ще не виконала всі з 14 необхідних пріоритетних реформ, але домоглася "істотного" прогресу.

Зокрема, Боснія і Герцеговина ще має виконати низку реформ, перш ніж почнуться конкретні переговори про вступ до ЄС з відкриттям так званих переговорних розділів.

Однак, як офіційний кандидат на вступ, країна вже отримує великі суми фінансової підтримки від Брюсселя в рамках так званої допомоги перед вступом.

При цьому Боснія і Герцеговина вже подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році. У 2003 році країна отримала обіцянку про вступ до ЄС разом з іншими країнами Західних Балкан.