ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єврокомісія планує рекомендувати Боснію і Герцеговину у кандидати в ЄС

Новость на русском →
Європа, Середа 12 жовтня 2022 10:23
Єврокомісія планує рекомендувати Боснію і Герцеговину у кандидати в ЄС Фото: Єврокомісія планує рекомендувати Боснію і Герцеговину у кандидати в ЄС (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Боснія і Герцеговина може стати офіційним кандидатом на вступ до Європейського союзу. Таку рекомендацію має дати Європейська комісія (ЄК) главам держав і урядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт прогресу країн, які бажають вступити до ЄС, передає Welt.

Цей документ готується щорічно і має бути офіційно представлений у середу, 12 жовтня. Зокрема, у звіті йдеться, що Боснія і Герцеговина ще не виконала всі з 14 необхідних пріоритетних реформ, але домоглася "істотного" прогресу.

Зокрема, Боснія і Герцеговина ще має виконати низку реформ, перш ніж почнуться конкретні переговори про вступ до ЄС з відкриттям так званих переговорних розділів.

Однак, як офіційний кандидат на вступ, країна вже отримує великі суми фінансової підтримки від Брюсселя в рамках так званої допомоги перед вступом.

При цьому Боснія і Герцеговина вже подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році. У 2003 році країна отримала обіцянку про вступ до ЄС разом з іншими країнами Західних Балкан.

Нагадаємо Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі 23 червня.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз має полегшити вступ нових членів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну