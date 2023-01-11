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Стало відомо, який бізнес Ахметов продовжує будувати в Україні, попри війну

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Попри війну, бізнесмен Рінат Ахметов, на відміну від багатьох інших, продовжує будувати бізнес в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю НВ .

"На відміну від багатьох інших топ-підприємців, Ахметов продовжує будувати бізнес в Україні. Попри війну, розпочав роботу університет Метінвесту, який хотіли збудувати у Маріуполі. Бізнесмен також не раз заявив, що сподівається відновити метзаводи у Маріуполі", - йдеться у статті .

Зокрема, навесні СКМ ввів в експлуатацію вантажний термінал Мостиська на кордоні з Польщею, який проінвестовано понад $15 млн.

"Я думаю, ми всі - і президент, і уряд, і бізнес, і кожен українець - хочемо, щоб Україна була вільною, сильною та успішною. Вважаю, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Союзу. А там правила та відносини між владою та бізнесом прописані вже десятиліттями. За цими правилами ми маємо і жити, і будувати країну", - зазначив у коментарі бізнесмен.

Нагадаємо, Рінат Ахметов прилетів до Києва 23 лютого на зустріч із президентом і з першого дня війни перебуває в Україні.

Його підприємства переведені у військовий режим роботи, забезпечуючи ЗСУ та сили оборони бронею, бронежилетами та інженерними спорудами зі сталі.

Також підприємства Ахметова в рамках його ініціативи закуповують для потреб військових дрони, тепловізори, рації та інше обладнання.

З початку війни Фонд Ріната Ахметова, його підприємства та ФК "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу понад 4 млрд грн.

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Рінат Ахметовбизнес