RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, какой бизнес Ахметов продолжает строить в Украине, несмотря на войну

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на войну бизнесмен Ринат Ахметов, в отличие от многих других, продолжает строить бизнес в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью НВ.

"В отличие от многих других топ-предпринимателей, Ахметов продолжает строить бизнес в Украине. Несмотря на войну, начал работу университет Метинвеста, который хотели построить в Мариуполе. Бизнесмен также не раз заявил, что надеется восстановить метзаводы в Мариуполе", - говорится в статье.

В частности, весной СКМ ввел в эксплуатацию грузовой терминал Мостиска на границе с Польшей, в который проинвестировано более $15 млн.

"Я думаю, мы все - и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец - хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. Считаю, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом Европейского Союза. А там правила и отношения между властями и бизнесом прописаны уже десятилетиями. По этим правилам мы должны и жить, и строить страну", - отметил в комментарии бизнесмен.

Напомним, Ринат Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом и с первого дня войны находится в Украине.

Его предприятия переведены в военный режим работы, обеспечивая ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями со стали.

Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь более 4 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметовбизнес