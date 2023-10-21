Стало відомо, якими ракетами РФ обстріляла Кривий Ріг вночі

Під час обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області в ніч проти суботи, 21 жовтня, російські війська використовували ракети типу "Іскандер-К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Вночі ворог також наніс комбінований удар крилатими ракетами "Іскандер-К" та БпЛА типу "Shahed-131/136" по Кривому Рогу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили військові, на промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

"Минулося без загиблих та постраждалих", - констатували в Силах оборони півдня.

Обстріли Кривого Рогу

Під час масованого удару по Україні в ніч на 21 жовтня повідомлялося про вибухи у Кривому Розі. Дніпропетровська область. Через удар є руйнування на промисловому об'єкті.

Зазначимо, що напередодні увечері у Кривому Розі також було "голосно". Під час вечірньої атаки росіяни потрапили ракетою по дачному кооперативу. Одна людина була поранена, ще одна загинула.