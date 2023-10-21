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Стало известно, какими ракетами РФ обстреляла Кривой Рог ночью

Кривой Рог, Суббота 21 октября 2023 12:55
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Стало известно, какими ракетами РФ обстреляла Кривой Рог ночью Фото: стало известно, какими ракетами РФ обстреляла Кривой Рог 21 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Кривого Рога Днепропетровской области в ночь на субботу, 21 октября, российские войска использовали ракеты типа "Искандер-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА типа "Shahed-131/136" по Кривому Рогу", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, на промышленном предприятии разрушены здания. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

"Прошло без погибших и пострадавших", - констатировали в Силах обороны юга.

Обстрелы Кривого Рога

Во время массированного удара по Украине в ночь на 21 октября, сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Днепропетровской области. Из-за удара есть разрушения на промышленном объекте.

Отметим, что накануне вечером в Кривом Роге также было "громко". Во время вечерней атаки россияне попали ракетой по дачному кооперативу. Один человек был ранен, еще один погиб.

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