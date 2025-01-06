Стало відомо, яких втрат на фронті зазнала РФ за останню добу

Станом на ранок понеділка, 6 січня, Російська Федерація втратила на війні з Україною близько 798040 осіб. Також було знищено понад 20 тисяч бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За останню добу росіяни втратили:
Раніше ми писали про те, що станом на 22:00, 5 січня, на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Понад половина з них на Покровському та Курському напрямках.
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