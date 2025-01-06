В Курській області за добу було понад 40 боїв, частина з них досі триває, - Генштаб

Станом на 22:00, 5 січня, на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Понад половина з них на Покровському та Курському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник 5 січня завдав одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 КАБ), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4200 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. Всі атаки противника вже відбито.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого. Три атаки досі тривають.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в чотири бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. На даний час триває бій.

На Торецькому напрямку триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки, п’ять ворожих штурмів наші захисники зупинили в районах Торецька та Кримського.

Ворог 50 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. Тридцять одну наступальну дію противника зупинено Силами оборони, 19 атак триває дотепер.

"За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 300 окупантів, 130 з них - безповоротно. Знищено один танк, чотири БМП, шість одиниць автомобільної техніки окупантів, одну артилерійську систему та 10 БпЛА. Також пошкоджено дві артсистеми, автомобіль та ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На даний час українські воїни відбили 22 атаки противника, триває ще три боєзіткнення.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар, Новодарівка та в напрямку Константинополя, підрозділи Сил оборони відбили п’ять з них, до цього часу тривають вісім боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції один раз. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 44 боєзіткнення, 35 з них вже завершено. Бої продовжуються.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

"Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля", які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці", - резюмували у Генштабі.