Стало известно, какие потери на фронте понесла РФ за последние сутки

За последние сутки россияне потеряли:

личного состава - около 1550 чел;

танков - 14) единиц, 9700 с начала вторжения;

боевых бронированных машин - 45 единицы, 20164 с начала вторжения;

артиллерийских систем - 62 единицы, 21665 с начала вторжения;

РСЗО - одну единицу, 1258 с начала вторжения;

средства ПВО - 2 единицы, 1034 с начала вторжения;

самолетов - 369 единиц с начала вторжения;

вертолетов - 331 единицу с начала вторжения;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 178 единиц, 21625 с начала вторжения;

крылатые ракеты - 3006 единиц с начала вторжения;

корабли /катера - 28 единиц с начала вторжения;

подводные лодки - 1 с начала вторжения;

автомобильной техники и автоцистерн - 116 единиц, 33056 с начала вторжения;

специальная техника - 4 единицы, 3681 с начала вторжения.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на 22:00, 5 января, на фронте произошло 177 боевых столкновений. Более половины из них на Покровском и Курском направлениях.