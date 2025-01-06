Стало известно, какие потери на фронте понесла РФ за последние сутки

По состоянию на утро понедельника, 6 января, Российская Федерация потеряла на войне с Украиной около 798040 человек. Также было уничтожено более 20 тысяч боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За последние сутки россияне потеряли:
Ранее мы писали о том, что по состоянию на 22:00, 5 января, на фронте произошло 177 боевых столкновений. Более половины из них на Покровском и Курском направлениях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.