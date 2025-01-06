RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Стало известно, какие потери на фронте понесла РФ за последние сутки

Иллюстративное фото: Стали известны потери России за последние сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

По состоянию на утро понедельника, 6 января, Российская Федерация потеряла на войне с Украиной около 798040 человек. Также было уничтожено более 20 тысяч боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За последние сутки россияне потеряли:

  • личного состава - около 1550 чел;
  • танков - 14) единиц, 9700 с начала вторжения;
  • боевых бронированных машин - 45 единицы, 20164 с начала вторжения;
  • артиллерийских систем - 62 единицы, 21665 с начала вторжения;
  • РСЗО - одну единицу, 1258 с начала вторжения;
  • средства ПВО - 2 единицы, 1034 с начала вторжения;
  • самолетов - 369 единиц с начала вторжения;
  • вертолетов - 331 единицу с начала вторжения;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 178 единиц, 21625 с начала вторжения;
  • крылатые ракеты - 3006 единиц с начала вторжения;
  • корабли /катера - 28 единиц с начала вторжения;
  • подводные лодки - 1 с начала вторжения;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 116 единиц, 33056 с начала вторжения;
  • специальная техника - 4 единицы, 3681 с начала вторжения.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на 22:00, 5 января, на фронте произошло 177 боевых столкновений. Более половины из них на Покровском и Курском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в УкраинеРоссийская Федерация