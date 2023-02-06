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Стало відомо, які літаки та гелікоптери РФ передасть Білорусі до кінця року

Фото: Росія передасть Білорусі літаки Су-30 та гелікоптери Мі-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія передасть ВПС Білорусі у 2023 році винищувачі Су-30СМ та бойові ударні вертольоти Мі-35М.

Про це заявив командувач ВПС Білорусі Андрій Лук'янович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

Він також зазначив, що війська Білорусі у 2023 році також отримають маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса" білоруського виробництва для аеротехнічних військ. Два тижні тому Мінськ також отримав новий російський ЗРК ТОР-М2К.

За його словами, під час спільних навчань із російськими військовими білоруські пілоти вже пройшли процес перепідготовки на керування вертольотами Мі-35М.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі продовжуватиметься бойове злагодження військ РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави.

Також ми писали, що злітні смуги військового аеродрому в білоруській Зябрівці покриті снігом. Проте ще на початку січня було помічено підготовку аеропорту до прийому авіації.

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