Стало відомо, які літаки та гелікоптери РФ передасть Білорусі до кінця року

Росія передасть ВПС Білорусі у 2023 році винищувачі Су-30СМ та бойові ударні вертольоти Мі-35М.
Про це заявив командувач ВПС Білорусі Андрій Лук'янович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".
Він також зазначив, що війська Білорусі у 2023 році також отримають маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса" білоруського виробництва для аеротехнічних військ. Два тижні тому Мінськ також отримав новий російський ЗРК ТОР-М2К.
За його словами, під час спільних навчань із російськими військовими білоруські пілоти вже пройшли процес перепідготовки на керування вертольотами Мі-35М.
Раніше повідомлялося, що в Білорусі продовжуватиметься бойове злагодження військ РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави.
Також ми писали, що злітні смуги військового аеродрому в білоруській Зябрівці покриті снігом. Проте ще на початку січня було помічено підготовку аеропорту до прийому авіації.
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