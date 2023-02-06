Стало відомо, які літаки та гелікоптери РФ передасть Білорусі до кінця року

Росія передасть ВПС Білорусі у 2023 році винищувачі Су-30СМ та бойові ударні вертольоти Мі-35М.

Про це заявив командувач ВПС Білорусі Андрій Лук'янович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

Він також зазначив, що війська Білорусі у 2023 році також отримають маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса" білоруського виробництва для аеротехнічних військ. Два тижні тому Мінськ також отримав новий російський ЗРК ТОР-М2К. За його словами, під час спільних навчань із російськими військовими білоруські пілоти вже пройшли процес перепідготовки на керування вертольотами Мі-35М.