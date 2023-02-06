Стало известно, какие самолеты и вертолеты РФ передаст Беларуси до конца года

Россия передаст ВВС Беларуси в 2023 году истребители Су-30СМ и боевые ударные вертолеты Ми-35М.

Об этом заявил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".