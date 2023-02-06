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Стало известно, какие самолеты и вертолеты РФ передаст Беларуси до конца года

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Минск, Понедельник 06 февраля 2023 01:18
Стало известно, какие самолеты и вертолеты РФ передаст Беларуси до конца года Фото: Россия передаст Беларуси самолеты Су-30 и вертолеты Ми-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия передаст ВВС Беларуси в 2023 году истребители Су-30СМ и боевые ударные вертолеты Ми-35М.

Об этом заявил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Он также отметил, что войска Беларуси в 2023 году также получат маловысотные радиолокационные комплексы "Роса" белорусского производства для аэротехнических войск. Две недели назад Минск также получил новый российский ЗРК ТОР-М2К.

По его словам, в ходе совместных учений с российскими военными белорусские пилоты уже прошли процесс переподготовки на управление вертолетами Ми-35М.

Ранее сообщалось, что в Беларуси будет продолжаться боевое слаживание войск РБ и России в рамках так называемого Союзного государства.

Также мы писали, что взлетные полосы военного аэродрома в белорусской Зябровке покрыты снегом. Однако еще в начале января была замечена подготовка аэропорта к приему авиации.

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