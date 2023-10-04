Стало відомо, які країни прийматимуть футбольне Євро 2028. Вже навіть є список стадіонів

Велика Британія та Ірландія лишилися єдиними претендентами на проведення футбольного Чемпіонату Європи 2028, після того, як інший кандидат - Туреччина - відмовилася від боротьби за це право, щоб зосередитися на спільній заявці з Італією на Євро 2032.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Офіційне ж рішення щодо господарів обох континентальних турнірів буде прийняте 10 жовтня після засідання УЄФА у Ньоні.
Разом з тим, ще не відомо, чи потраплять напряму на Євро 2028 (це право надається країнам-організаторам турніру) футбольні збірні всіх
Зауважимо, що зацікавленість у проведенні Євро 2028 раніше висловлювали також Данія, Фарерські острови, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція (спільно), а також Румунія, Греція, Болгарія та Сербія.
До слова, Росія також подавала заявку на проведення турніру, не дивлячись на те, що "країні 404" заборонено брати участь в міжнародних змаганнях через повномасштабне військове вторгнення в Україну. Звісно, в УЄФА навіть не розглядали ці заявки, сказавши, що вони "неприйнятні".
Нагадаємо, що 18-й чемпіонат Європи з футболу пройде з червня по липень у 2028 році.
Раніше ми писали, що УЄФА розглядає новий формат єврокубків з трьома дивізіонами.
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