Стало известно, какие страны будут принимать футбольное Евро 2028. Уже есть список стадионов

Официальное же решение относительно хозяев обоих континентальных турниров будет принято 10 октября после заседания УЕФА в Ньоне.

Вместе с тем еще не известно, попадут ли напрямую на Евро 2028 (это право предоставляется странам-организаторам турнира) футбольные сборные всех

На каких стадионах будут проходить матчи











Миллениум









Кто еще хотел проводить Евро 2028

Заметим, что заинтересованность в проведении Евро 2028 ранее выражали Дания, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция (совместно), а также Румыния, Греция, Болгария и Сербия.

К слову, Россия также подавала заявку на проведение турнира, несмотря на то, что "стране 404" запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Конечно, в УЕФА даже не рассматривали эти заявки, сказав, что они "неприемлемы".

Напомним, что 18-й чемпионат Европы по футболу пройдет с июня по июль в 2028 году.