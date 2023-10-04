Стало известно, какие страны будут принимать футбольное Евро 2028. Уже есть список стадионов

Великобритания и Ирландия остались единственными претендентами на проведение футбольного Чемпионата Европы 2028 года, после того, как другой кандидат - Турция - отказалась от борьбы за это право, чтобы сосредоточиться на совместной заявке с Италией на Евро 2032.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Официальное же решение относительно хозяев обоих континентальных турниров будет принято 10 октября после заседания УЕФА в Ньоне.
Вместе с тем еще не известно, попадут ли напрямую на Евро 2028 (это право предоставляется странам-организаторам турнира) футбольные сборные всех
Заметим, что заинтересованность в проведении Евро 2028 ранее выражали Дания, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция (совместно), а также Румыния, Греция, Болгария и Сербия.
К слову, Россия также подавала заявку на проведение турнира, несмотря на то, что "стране 404" запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Конечно, в УЕФА даже не рассматривали эти заявки, сказав, что они "неприемлемы".
Напомним, что 18-й чемпионат Европы по футболу пройдет с июня по июль в 2028 году.
Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает новый формат еврокубков с тремя дивизионами.
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