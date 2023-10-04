Стало відомо, які країни прийматимуть футбольне Євро 2028. Вже навіть є список стадіонів
Велика Британія та Ірландія лишилися єдиними претендентами на проведення футбольного Чемпіонату Європи 2028, після того, як інший кандидат - Туреччина - відмовилася від боротьби за це право, щоб зосередитися на спільній заявці з Італією на Євро 2032.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Що відомо про претендентів на проведення Євро
Про те, що Туреччина хоче об’єднати свою заявку на Євро 2032 з Італією, стало відомо влітку. Але тільки зараз це рішення було схвалене відповідним керівним органом УЄФА.
Офіційне ж рішення щодо господарів обох континентальних турнірів буде прийняте 10 жовтня після засідання УЄФА у Ньоні.
"Презентації на цьому засіданні стануть важливою частиною процесу, який належним чином розглядатиме зміст заявок, перш ніж ухвалювати рішення", - кажуть у Спілці європейських футбольних асоціацій.
Разом з тим, ще не відомо, чи потраплять напряму на Євро 2028 (це право надається країнам-організаторам турніру) футбольні збірні всіх п'ятьох країн, які беруть участь у "британській" заявці - Англія, Шотландія, Уельс, Ірландія та Північна Ірландія.
На яких стадіонах відбуватимуться матчі
У квітні 2023 року, коли Велика Британія і Ірландія подавали заявку на проведення Чемпіонату Європи, було названо 10 стадіонів, які потенційно прийматимуть матчі збірних на Євро.
- Кейсмент Парк (Белфаст) (вміщує 34 500 глядачів)
- Дублін Арена (51 711)
- Етіхад (Манчестер) - (61 000)
- Бремлі-Мур Док (Ліверпуль) (будівництво стадіону завершиться в 2024 році, він вміщатиме 52 679 глядачів)
- Хемпден Парк (Глазго) (52 032)
- Мілленіум (Кардіфф) (73 952)
- Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) (52 305)
- Тоттенгем Готспур (Лондон) (62 322)
- Вілла Парк (Бірмінгем) (52 190)
- Уемблі (Лондон) (90 652)
Хто ще хотів проводити Євро 2028
Зауважимо, що зацікавленість у проведенні Євро 2028 раніше висловлювали також Данія, Фарерські острови, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція (спільно), а також Румунія, Греція, Болгарія та Сербія.
До слова, Росія також подавала заявку на проведення турніру, не дивлячись на те, що "країні 404" заборонено брати участь в міжнародних змаганнях через повномасштабне військове вторгнення в Україну. Звісно, в УЄФА навіть не розглядали ці заявки, сказавши, що вони "неприйнятні".
Нагадаємо, що 18-й чемпіонат Європи з футболу пройде з червня по липень у 2028 році.
Раніше ми писали, що УЄФА розглядає новий формат єврокубків з трьома дивізіонами.
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