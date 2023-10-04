Стало відомо, які країни прийматимуть футбольне Євро 2028. Вже навіть є список стадіонів

Велика Британія та Ірландія лишилися єдиними претендентами на проведення футбольного Чемпіонату Європи 2028, після того, як інший кандидат - Туреччина - відмовилася від боротьби за це право, щоб зосередитися на спільній заявці з Італією на Євро 2032.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Що відомо про претендентів на проведення Євро

Про те, що Туреччина хоче об’єднати свою заявку на Євро 2032 з Італією, стало відомо влітку. Але тільки зараз це рішення було схвалене відповідним керівним органом УЄФА.

Офіційне ж рішення щодо господарів обох континентальних турнірів буде прийняте 10 жовтня після засідання УЄФА у Ньоні.

"Презентації на цьому засіданні стануть важливою частиною процесу, який належним чином розглядатиме зміст заявок, перш ніж ухвалювати рішення", - кажуть у Спілці європейських футбольних асоціацій.

Разом з тим, ще не відомо, чи потраплять напряму на Євро 2028 (це право надається країнам-організаторам турніру) футбольні збірні всіх п'ятьох країн, які беруть участь у "британській" заявці - Англія, Шотландія, Уельс, Ірландія та Північна Ірландія.

На яких стадіонах відбуватимуться матчі

У квітні 2023 року, коли Велика Британія і Ірландія подавали заявку на проведення Чемпіонату Європи, було названо 10 стадіонів, які потенційно прийматимуть матчі збірних на Євро.

Кейсмент Парк (Белфаст) (вміщує 34 500 глядачів)

Дублін Арена (51 711)

Етіхад (Манчестер) - (61 000)

Бремлі-Мур Док (Ліверпуль) (будівництво стадіону завершиться в 2024 році, він вміщатиме 52 679 глядачів)

Хемпден Парк (Глазго) (52 032)

Мілленіум (Кардіфф) (73 952)

Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) (52 305)

Тоттенгем Готспур (Лондон) (62 322)

Вілла Парк (Бірмінгем) (52 190)

Уемблі (Лондон) (90 652)

Хто ще хотів проводити Євро 2028

Зауважимо, що зацікавленість у проведенні Євро 2028 раніше висловлювали також Данія, Фарерські острови, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція (спільно), а також Румунія, Греція, Болгарія та Сербія.

До слова, Росія також подавала заявку на проведення турніру, не дивлячись на те, що "країні 404" заборонено брати участь в міжнародних змаганнях через повномасштабне військове вторгнення в Україну. Звісно, в УЄФА навіть не розглядали ці заявки, сказавши, що вони "неприйнятні".

Нагадаємо, що 18-й чемпіонат Європи з футболу пройде з червня по липень у 2028 році.