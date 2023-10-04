Стало известно, какие страны будут принимать футбольное Евро 2028. Уже есть список стадионов

Великобритания и Ирландия остались единственными претендентами на проведение футбольного Чемпионата Европы 2028 года, после того, как другой кандидат - Турция - отказалась от борьбы за это право, чтобы сосредоточиться на совместной заявке с Италией на Евро 2032.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Что известно о претендентах на проведение Евро

О том, что Турция хочет объединить свою заявку на Евро 2032 с Италией, стало известно летом. Но только сейчас это решение было одобрено соответствующим органом управления УЕФА.

Официальное же решение относительно хозяев обоих континентальных турниров будет принято 10 октября после заседания УЕФА в Ньоне.

"Презентации на этом заседании станут важной частью процесса, который будет должным образом рассматривать содержание заявок, прежде чем принимать решения", - говорят в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Вместе с тем еще не известно, попадут ли напрямую на Евро 2028 (это право предоставляется странам-организаторам турнира) футбольные сборные всех пяти стран, участвующих в "британской" заявке - Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия.

На каких стадионах будут проходить матчи

В апреле 2023 года, когда Великобритания и Ирландия подавали заявку на проведение Чемпионата Европы, было названо 10 стадионов, которые будут потенциально принимать матчи сборных на Евро.

Кейсмент Парк (Белфаст) (вмещает 34 500 зрителей)

Дублин Арена (51 711)

Этихад (Манчестер) - (61 000)

Бремли-Мур Док (Ливерпуль) (строительство стадиона завершится в 2024 году, он будет вмещать 52 679 зрителей)

Хэмпден Парк (Глазго) (52 032)

Миллениум (Кардифф) (73 952)

Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) (52 305)

Тоттенхэм Хотспур (Лондон) (62 322)

Вилла Парк (Бирмингем) (52 190)

Уэмбли (Лондон) (90 652)

Кто еще хотел проводить Евро 2028

Заметим, что заинтересованность в проведении Евро 2028 ранее выражали Дания, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция (совместно), а также Румыния, Греция, Болгария и Сербия.

К слову, Россия также подавала заявку на проведение турнира, несмотря на то, что "стране 404" запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Конечно, в УЕФА даже не рассматривали эти заявки, сказав, что они "неприемлемы".

Напомним, что 18-й чемпионат Европы по футболу пройдет с июня по июль в 2028 году.