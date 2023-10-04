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Стало известно, какие страны будут принимать футбольное Евро 2028. Уже есть список стадионов

Среда 04 октября 2023 13:08
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Стало известно, какие страны будут принимать футбольное Евро 2028. Уже есть список стадионов Евро 2028 пройдет в Британии и Ирландии (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Великобритания и Ирландия остались единственными претендентами на проведение футбольного Чемпионата Европы 2028 года, после того, как другой кандидат - Турция - отказалась от борьбы за это право, чтобы сосредоточиться на совместной заявке с Италией на Евро 2032.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Что известно о претендентах на проведение Евро

О том, что Турция хочет объединить свою заявку на Евро 2032 с Италией, стало известно летом. Но только сейчас это решение было одобрено соответствующим органом управления УЕФА.

Официальное же решение относительно хозяев обоих континентальных турниров будет принято 10 октября после заседания УЕФА в Ньоне.

"Презентации на этом заседании станут важной частью процесса, который будет должным образом рассматривать содержание заявок, прежде чем принимать решения", - говорят в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Вместе с тем еще не известно, попадут ли напрямую на Евро 2028 (это право предоставляется странам-организаторам турнира) футбольные сборные всех пяти стран, участвующих в "британской" заявке - Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия.

На каких стадионах будут проходить матчи

В апреле 2023 года, когда Великобритания и Ирландия подавали заявку на проведение Чемпионата Европы, было названо 10 стадионов, которые будут потенциально принимать матчи сборных на Евро.

  • Кейсмент Парк (Белфаст) (вмещает 34 500 зрителей)
  • Дублин Арена (51 711)
  • Этихад (Манчестер) - (61 000)
  • Бремли-Мур Док (Ливерпуль) (строительство стадиона завершится в 2024 году, он будет вмещать 52 679 зрителей)
  • Хэмпден Парк (Глазго) (52 032)
  • Миллениум (Кардифф) (73 952)
  • Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) (52 305)
  • Тоттенхэм Хотспур (Лондон) (62 322)
  • Вилла Парк (Бирмингем) (52 190)
  • Уэмбли (Лондон) (90 652)

Кто еще хотел проводить Евро 2028

Заметим, что заинтересованность в проведении Евро 2028 ранее выражали Дания, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция (совместно), а также Румыния, Греция, Болгария и Сербия.

К слову, Россия также подавала заявку на проведение турнира, несмотря на то, что "стране 404" запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Конечно, в УЕФА даже не рассматривали эти заявки, сказав, что они "неприемлемы".

Напомним, что 18-й чемпионат Европы по футболу пройдет с июня по июль в 2028 году.

Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает новый формат еврокубков с тремя дивизионами.

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