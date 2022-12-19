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Стало відомо, як відзавтра в Києві працюватиме метро

Фото: метро у Києві (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи з вівторка, 20 грудня, в Києві відчиняються станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" і пересадний вузол між ними. Стало відомо, в якому режимі працюватимуть дві відкриті станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ цифровий".

Працюватимуть усі пересадні вузли на станціях і зміниться рух потягів лініями:

  • Червона лінія: від станції Академмістечко до Лісової. Без зупинок на станціях Дніпро та Гідропарк;
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до "Теремки".
  • Зелена лінія: від станції Сирець до станції "Червоний хутір".

"Орієнтовний інтервал руху - 4-5 хвилин у години пік, 8-10 хвилин в інший час. Підземні станції продовжують працювати як укриття, а на деяких із них можна підзарядити гаджети", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 17 грудня після російського обстрілу метро працювало як укриття. Замість потягів у столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.

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Київметро