Стало відомо, як відзавтра в Києві працюватиме метро

Починаючи з вівторка, 20 грудня, в Києві відчиняються станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" і пересадний вузол між ними. Стало відомо, в якому режимі працюватимуть дві відкриті станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ цифровий".
Працюватимуть усі пересадні вузли на станціях і зміниться рух потягів лініями:
"Орієнтовний інтервал руху - 4-5 хвилин у години пік, 8-10 хвилин в інший час. Підземні станції продовжують працювати як укриття, а на деяких із них можна підзарядити гаджети", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві 17 грудня після російського обстрілу метро працювало як укриття. Замість потягів у столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.
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