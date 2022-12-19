ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, як відзавтра в Києві працюватиме метро

Новость на русском →
Київ, Понеділок 19 грудня 2022 14:59
Стало відомо, як відзавтра в Києві працюватиме метро Фото: метро у Києві (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи з вівторка, 20 грудня, в Києві відчиняються станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" і пересадний вузол між ними. Стало відомо, в якому режимі працюватимуть дві відкриті станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ цифровий".

Працюватимуть усі пересадні вузли на станціях і зміниться рух потягів лініями:

  • Червона лінія: від станції Академмістечко до Лісової. Без зупинок на станціях Дніпро та Гідропарк;
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до "Теремки".
  • Зелена лінія: від станції Сирець до станції "Червоний хутір".

"Орієнтовний інтервал руху - 4-5 хвилин у години пік, 8-10 хвилин в інший час. Підземні станції продовжують працювати як укриття, а на деяких із них можна підзарядити гаджети", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 17 грудня після російського обстрілу метро працювало як укриття. Замість потягів у столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах