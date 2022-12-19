Стало відомо, як відзавтра в Києві працюватиме метро

Починаючи з вівторка, 20 грудня, в Києві відчиняються станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" і пересадний вузол між ними. Стало відомо, в якому режимі працюватимуть дві відкриті станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ цифровий".

Працюватимуть усі пересадні вузли на станціях і зміниться рух потягів лініями: Червона лінія : від станції Академмістечко до Лісової. Без зупинок на станціях Дніпро та Гідропарк;

: від станції Академмістечко до Лісової. Без зупинок на станціях Дніпро та Гідропарк; Синя лінія : від станції "Героїв Дніпра" до "Теремки".

: від станції "Героїв Дніпра" до "Теремки". Зелена лінія: від станції Сирець до станції "Червоний хутір". "Орієнтовний інтервал руху - 4-5 хвилин у години пік, 8-10 хвилин в інший час. Підземні станції продовжують працювати як укриття, а на деяких із них можна підзарядити гаджети", - йдеться в повідомленні.