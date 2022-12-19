Стало известно, как с завтрашнего дня в Киеве будет работать метро

Начиная со вторника, 20 декабря, в Киеве открываются станции метро "Майдан Независимости и "Крещатик" и пересадочный узел между ними. Стало известно, в каком режиме будут работать две открытые станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев цифровой".

Будут работать все пересадочные узлы на станциях и изменится движение поездов по линиям: Красная линия : от станции "Академгородок" до "Лесной". Без остановок на станциях "Днепр" и "Гидропарк";

: от станции "Академгородок" до "Лесной". Без остановок на станциях "Днепр" и "Гидропарк"; Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до "Теремки".

: от станции "Героев Днепра" до "Теремки". Зеленая линия: от станции Сырец до станции "Красный хутор". "Ориентировочный интервал движения - 4-5 минут в час пик, 8-10 минут в другое время. Подземные станции продолжают работать как укрытие, а на некоторых из них можно подзарядить гаджеты", - говорится в сообщении.