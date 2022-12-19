Стало известно, как с завтрашнего дня в Киеве будет работать метро
Начиная со вторника, 20 декабря, в Киеве открываются станции метро "Майдан Независимости и "Крещатик" и пересадочный узел между ними. Стало известно, в каком режиме будут работать две открытые станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев цифровой".
Будут работать все пересадочные узлы на станциях и изменится движение поездов по линиям:
- Красная линия: от станции "Академгородок" до "Лесной". Без остановок на станциях "Днепр" и "Гидропарк";
- Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до "Теремки".
- Зеленая линия: от станции Сырец до станции "Красный хутор".
"Ориентировочный интервал движения - 4-5 минут в час пик, 8-10 минут в другое время. Подземные станции продолжают работать как укрытие, а на некоторых из них можно подзарядить гаджеты", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве 17 декабря после российского обстрела метро работало как укрытие. Вместо поездов в столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.
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