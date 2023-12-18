UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, як спецобов’язок з імпорту електроенергії вплине на борги "Укренерго"

Фото: стало відомо, як спецобов’язок з імпорту електроенергії вплине на борги "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Покладання на державну "Укренерго" спеціального обов’язку із забезпечення імпорту електроенергії може спровокувати нові борги держкомпанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику ZN.ua.

В ній зазначається, що нещодавно Європа збільшила можливості для імпорту електроенергії в Україну, однак все одно його обсяги залишаються мінімальними і складають близько 2% загального споживання.

Така проблема виникає через різницю цін на українському енергоринку та європейському. Зокрема, коли в енергосистемі України виникає дефіцит, в сусідніх країнах Європи електроенергія дорожче, а коли вона дешевшає – вона вже не потрібна, бо в системі немає нестачі електрики.

Тому вже близько двох місяців активно просувається ідея впровадження нового механізму для імпорту електроенергії — так званого імпортного ПСО (або покладання спеціальних обов'язків). В рамках цього механізму "Укренерго" буде компенсувати імпортерам різницю в ціні між українською та європейською електроенергією.

"Це при тому, що компанію й так обвішали боргами від верхівки до п'ят. Кому лишень вона не заборгувала. Одних короткострокових боргів близько 31 млрд грн. А те, що вона завинить іще більше, мало кого хвилює, - ліквідність таких боргів зовсім інша, і очікувати, що за зиму вони скоротяться, наївно", - наголошується в статті.   

В ній додали, що нещодавно "Укренерго" переглянули тарифи на передачу та диспетчеризацію, але вони були встановлені на менший рівень, ніж пропонувалось. Водночас взимку витрат у компанії буде багато і нові платежі їх цілком можуть не покрити.   

"У результаті очікуваний ефект від нового ПСО поки що ніхто не ризикнув навіть озвучити. І вже зрозуміло, що набір хороших рішень просто відсутній", - підсумували у матеріалі.   

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що імпортне ПСО призведе до банкрутства системного оператора "Укренерго" і деградації енергосистеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго