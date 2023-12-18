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Стало известно, как спецдолг по импорту электроэнергии повлияет на долги "Укрэнерго"

Фото: стало известно, как спецдолг по импорту электроэнергии повлияет на долги "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Возложение на государственную "Укрэнерго" специальной обязанности по обеспечению импорта электроэнергии может спровоцировать новые долги госкомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику ZN.ua.

В нем отмечается, что недавно Европа увеличила возможности для импорта электроэнергии в Украину, однако все равно его объемы остаются минимальными и составляют около 2% общего потребления.

Такая проблема возникает из-за разницы цен на украинском энергорынке и европейском. В частности, когда в энергосистеме Украины возникает дефицит, в соседних странах Европы электроэнергия дороже, а когда она дешевеет – она уже не нужна, потому что в системе нет недостатка электричества.

Поэтому уже около двух месяцев активно продвигается идея внедрения нового механизма импорта электроэнергии — так называемого импортного ПСО (или возложения специальных обязанностей). В рамках этого механизма "Укрэнерго" компенсирует импортерам разницу в цене между украинской и европейской электроэнергией.

"Это при том, что компанию и так увешали долгами от верхушки до пят. Кому только она не задолжала. Одних краткосрочных долгов около 31 млрд грн. А то, что она провинится еще больше, мало кого волнует, - ликвидность таких долгов совсем другая, и ожидать, что за зиму они сократятся, наивно", - отмечается в статье.

В нем добавили, что недавно "Укрэнерго" пересмотрели тарифы на передачу и диспетчеризацию, но они были установлены на меньший уровень, чем предполагалось. В то же время, зимой расходов у компании будет много и новые платежи их вполне могут не покрыть.

"В результате ожидаемый эффект от нового ПСО пока никто не рискнул даже озвучить. И уже понятно, что набор хороших решений просто отсутствует", - подытожили в материале.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный заявил, что импортная ПСО приведет к банкротству системного оператора "Укрэнерго" и деградации энергосистемы.

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Укрэнерго