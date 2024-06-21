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Стало відомо, як погашення боргів на балансуючому ринку вплине на будівництво маневреної генерації

Фото: вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку електроенергії є важливим кроком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку електроенергії є важливим кроком для початку будівництва маневрової генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Економічної правди".

"Важливим кроком на шляху до старту будівництва маневреної генерації має стати погашення боргів на балансуючому ринку. Наразі учасники ринку (водоканали, шахти, підприємства теплокомуненерго) винні "Укренерго» 32 млрд грн", - йдеться в ній.  

Водночас "Укренерго" заборгувала електростанціям 19 млрд грн.    

Зазначається, що саме в цьому сегменті будуть працювати маневрові електростанції, надаючи послугу з балансування енергосистеми.   

Нагадаємо, напередодні очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що компанія планує повністю розрахуватися з учасниками балансуючого ринку у 2024 році шляхом залучення коштів від донорів.  

На думку головного експерта з відновлюваної енергетики USAID проект енергетичної безпеки Олександра Мартинка, за поточних боргів на балансуючому ринку, потенційні інвестори в розподілену генерацію не зможуть 16 місяців чекати на розрахунки за вироблену електроенергію.

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Електроенергія