Стало известно, как погашение долгов на балансирующем рынке повлияет на строительство маневренной генерации

"Важным шагом на пути к старту строительства маневренной генерации должно стать погашение долгов на балансирующем рынке. В настоящее время участники рынка (водоканалы, шахты, предприятия теплокоммунэнерго) должны "Укрэнерго" 32 млрд грн", - говорится в ней.

В то же время "Укрэнерго" должна электростанциям 19 млрд грн.

Отмечается, что именно в этом сегменте будут работать маневровые электростанции, предоставляя услугу балансировки энергосистемы.

Напомним, накануне глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что компания планирует полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка в 2024 году путем привлечения средств от доноров.

По мнению главного эксперта по возобновляемой энергетике USAID проект энергетической безопасности Александра Мартынко, при текущих долгах на балансирующем рынке потенциальные инвесторы в распределенную генерацию не смогут 16 месяцев ждать расчетов за произведенную электроэнергию.