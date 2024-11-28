Стало известно, как экс-депутат из Броваров получил спецразрешения на добычу ископаемых

Компания "Юнигран" известна своей деятельностью в добыче гранита и производстве продукции из этого природного ресурса, на протяжении многих лет оставалась одной из самых крупных в своем секторе.

Однако после того, как владельцы компании оказались под санкциями, в частности из-за связей с российским бизнесменом Игорем Наумцем, их бизнес испытал серьезные трудности.

Игорь Наумец, украинский бизнесмен с российскими корнями, стал основным бенефициаром группы компаний "Юнигран". После введения санкций против него, согласно решению СНБО от 12 мая 2023 года, на его предприятиях были аннулированы лицензии на добычу полезных ископаемых.

Однако Наумец нашел нового партнера – Сергея Шапрана. Следовательно, активы "Юнигран" были переведены на другие структуры, распределенные между партнерами на уровне 50 на 50. Стоимость активов, по предварительным оценкам, достигала 4 миллиардов гривен.

Не обошлось без участия еще одного игрока – Владимира Осипова. Эксдепутат Одесского облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ стал важным звеном в процессе смены бенефициаров компаний и обработки соответствующих документов.

Чтобы продлить добычу гранита, компании "Юнигран" нужно было получить новые разрешения. Они обратились в Государственную службу геологии и недр Украины (Госгеонадра) с просьбой восстановить эти разрешения. 18 марта 2024 года руководитель Госгеонадра Роман Опимах подписал приказ о возобновлении спецразрешений для трех компаний, связанных с Наумцем.

Приказ нарушал законодательство, поскольку санкции против компаний не были упразднены, и деятельность подсанкционных компаний была фактически возобновлена из-за манипуляций с регистрационными данными. Через несколько дней после этого столичная нотариус Татьяна Гапон подала жалобу на изменения в реестре, указав на незаконное вмешательство в систему. Это привело к отмене регистрационных изменений Министерством юстиции.

В апреле 2024 года были зафиксированы новые попытки незаконных изменений в реестрах.

Несмотря на многочисленные юридические препятствия, активы "Юнигран" постепенно перевели на новые компании. Игорь Оноприенко и Александр Ярмолюк, руководители предприятий, принадлежавших группе "Юнигран", продали спецразрешения на пользование недрами новой компании "Новел Пром", связанной с Сергеем Шапраном. Эта операция была согласована с Госгеонадра, несмотря на имеющиеся запреты.

В ноябре 2024 года на фоне правовых скандалов эти разрешения были вновь переданы в собственность "Коростенской добывающей компании" и "Малинской добывающей компании", принадлежащих инвесторам, связанным с Alumeta Group. Но судебный процесс по этим действиям еще не завершен.

Хозяйственный суд Киева продолжает рассматривать вопросы, связанные с отчуждением активов и планирует вынести окончательное решение в декабре 2024 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине продолжает работать компания, поставлявшая щебень на оккупированные территории.