Стало відомо, як ДТЕК протистоїть атакам Росії по енергосистемі

"Поки інженери з ДТЕК намагаються упоратися із майже нездійсненним завданням триматися на крок попереду від невпинних атак Росії, решта країни продовжує робити те, що вона робить від початку війни: адаптується", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, українці користуються генераторами та адаптується до життя в умовах постійних атак по енергосистемі.

Зазначається, що до першої атаки в листопаді (17 листопада - ред.) Україна вже втратила 9 ГВт потужностей генерації. Це приблизно половина електроенергії, спожитої під час піка в опалювальний сезон минулої зими.

Журналісти побували на одній з ТЕС ДТЕК, яка, як і інші електростанції по всій країні, зазнала численних ударів безпілотників і ракет.

"Ми не встигаємо відновлювати не те що основне обладнання, а й навіть покрівлю та стіни. Від прильотів до прильотів це все знищується знову", - додає енергетик ДТЕК, ім’я якого з міркувань безпеки не називається.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були обстріляні ворогом понад 180 разів.