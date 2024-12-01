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Стало известно, как ДТЭК противостоит атакам России по энергосистеме

Фото: стало известно, как ДТЭК противостоит атакам россии по энергосистеме (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Энергетики компании ДТЭК ежедневно сталкивается с почти невыполнимой задачей противостояния численным атакам России по энергосистеме Украины, чтобы сохранить свет в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью BBC.

"Пока инженеры из ДТЭК пытаются справиться с почти невыполнимой задачей держаться на шаг впереди от неустанных атак России, остальная страна продолжает делать то, что она делает с начала войны: адаптируется", - говорится в материале.

В частности, украинцы пользуются генераторами и адаптируются к жизни в условиях постоянных атак по энергосистеме.

Отмечается, что к первой атаке в ноябре (17 ноября, - ред.) Украина уже потеряла 9 ГВт мощностей генерации. Это примерно половина электроэнергии, потребленной во время пика в отопительный сезон минувшей зимой.

Журналисты побывали на одной из ТЭС ДТЭК, которая, как и другие электростанции по всей стране, испытала многочисленные удары беспилотников и ракет.

"Мы не успеваем восстанавливать не только основное оборудование, но даже кровлю и стены. От прилетов к прилетам это все уничтожается снова", - добавляет энергетик ДТЭК, имя которого из соображений безопасности не называется.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были обстреляны врагом более 180 раз.

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ДТЭК