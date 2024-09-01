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Стало відомо, як будуть вимикати світло по Україні 2 вересня

Фото: людина робить чай в темряві через блеукат (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні у понеділок, 2 вересня, відключення світла продовжаться. Протягом доби будуть діяти одна та дві черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Зокрема, час застосування і обсяг заходів обмеження завтра будуть такими:

  • 00:00-16:00 - одна черга відключень;
  • 16:00-24:00 - дві черги відключень.

Водночас в "Укренерго" зауважили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Тож українців закликали стежити за повідомленнями компанії, а також за обленерго відповідних регіонів, де мешкають люди.

Крім того, в "Укренерго" додали, що живлення об'єктів критичної не обмежуються

Погіршення ситуації зі світлом

Нагадаємо, що на початку цього тижня, 26 і 27 серпня, Росія здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, метою ворога стали електропідстанції.

Противник запустив по Україні 127 ракет і 109 дронів. Силам ППО вдалося збити 102 ракети та 99 БпЛА. Однак через низку влучань ворога, в Україні знову запровадили графіки відключення світла.

Зазначимо, що сьогодні, 1 вересня, Росія атакувала балістичними ракетами місто Харків. Унаслідок атаки постраждали люди, ТЦ, Палац спорту, відділення "Нової пошти", а також один з енергетичних об'єктів.

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