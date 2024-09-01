Стало відомо, як будуть вимикати світло по Україні 2 вересня

Зокрема, час застосування і обсяг заходів обмеження завтра будуть такими:

00:00-16:00 - одна черга відключень;

- одна черга відключень; 16:00-24:00 - дві черги відключень.

Водночас в "Укренерго" зауважили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Тож українців закликали стежити за повідомленнями компанії, а також за обленерго відповідних регіонів, де мешкають люди.

Крім того, в "Укренерго" додали, що живлення об'єктів критичної не обмежуються