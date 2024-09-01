Стало известно, как будут выключать свет по Украине 2 сентября

В частности, время применения и объем мер ограничения завтра будут следующими:

00:00-16:00 - одна очередь отключений;

- одна очередь отключений; 16:00-24:00 - две очереди отключений.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. Поэтому украинцев призвали следить за сообщениями компании, а также облэнерго соответствующих регионов, где живут люди.

Кроме того, в "Укрэнерго" добавили, что питание объектов критической не ограничивается.