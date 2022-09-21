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Стало відомо, хто зайняв посаду глави "Оператора ГТС"

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Київ, Середа 21 вересня 2022 17:26
Стало відомо, хто зайняв посаду глави "Оператора ГТС" Фото: новий очільник "Оператора ГТС" Павел Станчак (utg ua)
Автор: Наталія Юрченко

Павел Юзеф Станчак став новим генеральним директором компанії "Оператор ГТС України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Опендатабот.

За даними реєстру, нового керівника призначили у середу, 21 вересня.

Стало відомо, хто зайняв посаду глави &quot;Оператора ГТС&quot;

Що відомо про нового гендиректора

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG, яка є аналогом "Укргазенергосервісу". Він працював на керівних посадах у різних підрозділах.

У 2017 році Наглядова рада "Нафтогаз України" погодила кандидатуру Станчака на посаду голови "Укртрансгаз", де він пропрацював рік.

Нагадаємо, раніше посаду гендиректора "Оператора ГТС України" займав Сергій Макогон. У понеділок, 19 вересня, стало відомо про його звільнення.

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