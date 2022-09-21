Стало відомо, хто зайняв посаду глави "Оператора ГТС"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Опендатабот .

За даними реєстру, нового керівника призначили у середу, 21 вересня.

Що відомо про нового гендиректора

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG, яка є аналогом "Укргазенергосервісу". Він працював на керівних посадах у різних підрозділах.

У 2017 році Наглядова рада "Нафтогаз України" погодила кандидатуру Станчака на посаду голови "Укртрансгаз", де він пропрацював рік.