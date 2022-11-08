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Стало відомо, хто увійшов до складу нових наглядових рад Укрнафти та Укртатнафти

Фото: стало відомо, хто увійшов до складу нових наглядових рад Укрнафти та Укртатнафти (ukrnafta.com)
Автор: Константин Широкун, Юрій Дощатов

Після примусового вилучення акцій п'яти компаній на користь держави, у всіх них призначено нові спостережні поради.

РБК-Україна вдалося дізнатися, хто увійшов до складу наглядової ради "Укрнафти" та "Укртатнафти".

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До нового складу наглядової ради "Укрнафти" увійшли:

  • Наталія Бойко – радник прем'єр-міністра, колишній заступник міністра енергетики та член наглядової ради НАК "Нафтогаз України";
  • Роза Тапанова – з квітня 2021 року член наглядової ради Ощадбанку;
  • Олександр Грибан – заступник міністра економіки України;
  • Андрій Гота – керівник Кабінету керівника Офісу президента;
  • Дмитро Абрамович – до червня 2021 року працював заступником міністра інфраструктури.

До нового наглядового складу "Укртатнафти" увійшли Фарід Сафаров – заступник міністра енергетики; Ольга Батова – раніше працювала першим заступником голови ФДМ; Арсен Ільїн – член НКЦПФР; Дмитро Павлов та Андрій Смолін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 7 листопада, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Крім того, вже незабаром можливе рішення про націоналізацію "Альфа-Банку України", акціонерами якого є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Андрій Косогоров та Петро Авен.

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