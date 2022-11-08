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Стало известно, кто вошел в состав новых наблюдательных советов Укрнафты и Укртатнафты

Фото: стало известно, кто вошел в состав новых наблюдательных советов Укрнафты и Укртатнафты (ukrnafta.com)
Автор: Константин Широкун, Юрий Дощатов

После принудительного изъятия акций пяти компаний в пользу государства, во всех них назначены новые наблюдательные советы.

РБК-Украина удалось узнать, кто вошел в состав наблюдательного совета "Укрнафты" и "Укртатнафты".

В новый состав наблюдательного совета "Укрнафты" вошли:

  • Наталья Бойко – советник премьер-министра, бывший заместитель министра энергетики и член наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украина";
  • Роза Тапанова – с апреля 2021 член наблюдательного совета Сбербанка;
  • Александр Грибан – заместитель министра экономики Украины;
  • Андрей Гота – руководитель Кабинета руководителя Офиса президента;
  • Дмитрий Абрамович – до июня 2021 работал заместителем министра инфраструктуры.

В новый наблюдательный состав "Укртатнафты" вошли Фарид Сафаров – заместитель министра энергетики; Ольга Батова – раньше работала первым заместителем председателя ФГИ; Арсен Ильин – член НКЦБФР; Дмитрий Павлов и Андрей Смолин.

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 7 ноября, национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Кроме того, уже в скором времени возможно решение о национализации "Альфа-Банка Украина", акционерами которого являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Андрей Косогоров и Петр Авен.

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