Стало відомо, хто може очолити Мелітополь замість Федорова

Днями Кабмін затвердив кандидатуру мера Мелітополя Івана Федорова на посаді голови Запорізької обласної військової адміністрації. В ефірі телемарафону Федоров пояснив, хто замінить його на посаді після переходу на роботу в ОВА.

"Мелітопольська міська рада, Мелітопольський виконавчий комітет - це та інституція, яка збереглася під час окупації повноцінно. В нас є вся лінійка заступників: перший заступник, заступники міського голови. Також в нас повністю функціонуюча міська рада, яка приймає свої рішення на регулярних засіданнях чергової та позачергової міської ради", - заявив Федоров.

Він пояснив, що в разі його призначення главою ЗОВА, виконувати обов’язки мера буде, або його перший заступник, або секретар ради.

Нагадаємо, у своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, що відомо про майбутнього очільника Запорізької ОВА.

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