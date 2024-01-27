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Стало відомо, хто може очолити Мелітополь замість Федорова

Мелітополь , Субота 27 січня 2024 15:34
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Стало відомо, хто може очолити Мелітополь замість Федорова Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, хто займе його нинішню посаду у разі його призначення на пост голови Запорізької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Днями Кабмін затвердив кандидатуру мера Мелітополя Івана Федорова на посаді голови Запорізької обласної військової адміністрації. В ефірі телемарафону Федоров пояснив, хто замінить його на посаді після переходу на роботу в ОВА.

"Мелітопольська міська рада, Мелітопольський виконавчий комітет - це та інституція, яка збереглася під час окупації повноцінно. В нас є вся лінійка заступників: перший заступник, заступники міського голови. Також в нас повністю функціонуюча міська рада, яка приймає свої рішення на регулярних засіданнях чергової та позачергової міської ради", - заявив Федоров.

Він пояснив, що в разі його призначення главою ЗОВА, виконувати обов’язки мера буде, або його перший заступник, або секретар ради.

Нагадаємо, у своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, що відомо про майбутнього очільника Запорізької ОВА.

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