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Стало известно, кто может возглавить Мелитополь вместо Федорова

Мелитополь, Суббота 27 января 2024 15:34
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Стало известно, кто может возглавить Мелитополь вместо Федорова Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, кто займет его нынешнюю должность в случае его назначения на пост главы Запорожской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

На днях Кабмин утвердил кандидатуру мэра Мелитополя Ивана Федорова на должности главы Запорожской областной военной администрации. В эфире телемарафона Федоров объяснил, кто его заменит на посту после перехода на работу в ОВА.

"Мелитопольский городской совет, Мелитопольский исполнительный комитет - это та институция, которая сохранилась во время оккупации полноценно. У нас есть вся линейка заместителей: первый заместитель, заместители городского головы. Также у нас полностью функционирующий городской совет, который принимает свои решения на регулярных заседаниях очередного и внеочередного городского совета", - заявил Федоров.

Он пояснил, что в случае его назначения главой ЗОВА, исполнять обязанности мэра будет, либо его первый заместитель, либо секретарь совета.

Напомним, в своем материале РБК-Украина рассказала, что известно о будущем главе Запорожской ОВА.

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