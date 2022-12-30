Стало відомо, хто із українців буде отримувати автоматичні соцвиплати з 1 січня

Певним категоріям українців продовжать автоматично нараховувати соціальні виплати. Відповідне рішення допоможе здійснювати ті виплати, дія яких закінчилась під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Омбудсмана України.
Соціальні виплати будуть нараховані людям з інвалідністю, непрацездатним, та людям, позбавленим батьківського піклування.
Окрім цього автоматичні соцвиплати призначено:
Влада продовжила до 30 грудня 2023 року виплати для непрацюючих опікунів, котрі здійснюють догляд за особами з інвалідністю I групи, а також літніми людьми, які досягли 80-річного віку.
Раніше, Кабінет міністрів продовжив автоматичне призначення частини соціальних виплат, дія яких закінчилась під час воєнного стану.
Окрім цього в Мінреінтеграції заявили, що наступного року внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу.
Також раніше ми писали, що американська благодійна організація HIAS виплатить допомогу мешканцям Київської та Харківської областей, які постраждали від війни. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців.