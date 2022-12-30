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Стало известно, кто из украинцев будет получать автоматические соцвыплаты с 1 января

Фото: С 1 января 2023 года украинцам автоматически подожгли ряд соцвыплат (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Определенным категориям украинцев продолжат автоматически начислять социальные выплаты. Соответствующее решение поможет осуществлять выплаты, действие которых закончилось во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Омбудсмана Украины .

Социальные выплаты будут начислены людям с инвалидностью, нетрудоспособным и людям, лишенным родительской опеки.

Кроме этого автоматические соцвыплаты назначены:

  • детям, над которыми установлена опека или забота;
  • детям с тяжелыми заболеваниями;
  • для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов;
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • людям, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;
  • лицам, не имеющим права на пенсию и людям с инвалидностью.

Власти продлили до 30 декабря 2023 года выплаты для неработающих опекунов, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью I группы, а также пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста.

Ранее Кабинет министров продолжил автоматическое назначение части социальных выплат , действие которых закончилось во время военного положения.

Кроме этого, в Минреинтеграции заявили, что в следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь.

Также ранее мы писали, что американская благотворительная организация HIAS выплатит помощь пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

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