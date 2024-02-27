Стало відомо, хто буде займатись цивільними українцями, які потрапили у полон РФ

За його словами, Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".

Завдяки цьому вдалось уточнити повноваження Координаційного штабу стосовно питань поводження військовими та цивільними які перебувають у полоні держави-агресора а також особами, які зникли безвісти за особливих обставин.

Окрім цього було утворено президію Координаційного штабу, яка буде діяти у період між його засіданнями, та буде відповідальною за оперативне розв'язання актуальних питань.

До складу Координаційного штабу тепер входять представники ГУР, секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та Мінветеранів.

Сьогодні також стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує Положення про інформаційну систему з питань поводження з полоненими.

До бази даних інформаційної системи включать інформацію про:

оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора;

цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;

осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Обмін полоненими

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого. У його ході на Батьківщину повернулося 100 українців.

Як повідомили у Координаційному штабі, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 українських захисників.

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