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Стало известно, кто будет заниматься гражданскими украинцами, которые попали в плен РФ

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Facebook)
Автор: Наталья Кава

Координационный штаб официально будет заниматься гражданскими лицами, которых лишили личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ. Соответствующее решение утвердил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 "Об образовании Координационного штаба по обращению с военнопленными".

Благодаря этому удалось уточнить полномочия Координационного штаба по вопросам обращения военными и гражданскими находящимися в плену государства-агрессора, а также лицами, пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, был создан президиум Координационного штаба, который будет действовать в период между его заседаниями, и будет ответственным за оперативное решение актуальных вопросов.

В состав Координационного штаба теперь входят представители ГУР, Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и Минветеранов.

Сегодня также стало известно, что Кабинет министров принял постановление, утверждающее Положение об информационной системе по обращению с пленными.

В базу данных информационной системы включат информацию о:

  • защитников Украины, находящихся в плену государства-агрессора;
  • гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;
  • лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.

Обмен пленными

Напомним, последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля . В его ходе на Родину вернулось 100 украинцев.

Как сообщили в Координационном штабе, с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 украинских защитников.

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Дмитрий ЛубинецВойна России против Украины