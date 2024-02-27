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В Україні створюють інформаційну систему щодо військовополонених

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 19:22
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В Україні створюють інформаційну систему щодо військовополонених Фото: українські військовополонені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує Положення про інформаційну систему з питань поводження з полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Документ унормовує функціонування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та електронну взаємодію між зацікавленими органами державної влади.

До бази даних інформаційної системи включать інформацію про:

  • оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора;
  • цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;
  • осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Постанова також удосконалює роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, зокрема, унормовує діяльність громадських приймалень штабу та надає права щодо функціонування відповідних регіональних центрів.

Координаційний штаб також отримує повноваження щодо репатріації тіл (останків) оборонців та розширюють можливості щодо повернення з полону цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії.

"Ми пам'ятаємо про кожну людину, яка перебуває в полоні, та робимо все для того, щоб вона повернулася додому. Дуже вдячна уряду за ухвалення цього рішення - воно допоможе діяти більш системно та оперативно ухвалювати рішення щодо якнайшвидшого повернення з полону оборонців України", - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

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