Стало відомо, хто буде присутній на "Рамштайні" у понеділок

Зазначається, що на "Рамштайні" будуть присутні представники Великої Британії та Німеччини. Також приєднається генсек НАТО Марк Рютте та голова міноборони США Піт Гегсет.

Що таке "Рамштайн"

Контактна група з оборонної підтримки України, більш відома як "формат Рамштайн", об’єднує понад 50 країн, які спільно працюють над посиленням обороноздатності України в умовах російської агресії.

Цей формат був започаткований з ініціативи США, а перша зустріч відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - звідси й походить його назва.

Завдяки рішенням, ухваленим у межах "Рамштайну", українська армія отримала широкий спектр західного озброєння, серед якого реактивні системи HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2, Abrams та інша сучасна техніка.

Минуле засідання відбулось відбулося 4 червня, тоді вперше за весь час існування Контактної групи там не було представника США.