Стало известно, кто будет присутствовать на "Рамштайне" в понедельник

Отмечается, что на "Рамштайн" будут присутствовать представители Великобритании и Германии. Также присоединится генсек НАТО Марк Рютте и глава минобороны США Пит Гегсет.

Что такое "Рамштайн"

Контактная группа по оборонной поддержке Украины, более известная как "формат Рамштайн", объединяет более 50 стран, которые совместно работают над усилением обороноспособности Украины в условиях российской агрессии.

Этот формат был основан по инициативе США, а первая встреча состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - отсюда и происходит его название.

Благодаря решениям, принятым в рамках "Рамштайна", украинская армия получила широкий спектр западного вооружения, среди которого реактивные системы HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другая современная техника.

Прошлое заседание состоялось состоялось 4 июня, тогда впервые за все время существования Контактной группы там не было представителя США.