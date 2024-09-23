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Стало известно где находится тренер, обругавший военного в Одессе

Понедельник 23 сентября 2024 20:16
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Стало известно где находится тренер, обругавший военного в Одессе Фото: Одесский ТЦК и СП (facebook.com OOTCKSP)
Автор: Нина Еланская

Фитнес-тренер, обругавший военного и пожелавший смерти всем находящимся на фронте, сейчас сам проходит подготовку перед выполнением боевых задач.

Об этом заявил начальник Одесского ТЦК и СП Юрий Пуйко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью проекту Ukrainian Witness.

Известно, что мужчина сначала обругал военного, после чего пожелал смерти всем находящимся на фронте и выполняющим боевые задачи.

Также отметим, что повестку фитнес-тренер получил в день скандала.

Начальник Одесского ТЦК и СП отметил в интервью, что мужчина понял свою ошибку, поэтому он был призван по согласию в одно из боевых подразделений воинских частей оперативного командования "Юг".

По его словам, в настоящее время фитнес-тренер проходит подготовку к выполнению боевых задач.

"Я думаю, что время еще не исчерпано, чтобы оно стало в строй к боевым подразделениям. Но оно где-то на этапе подготовки", - сказал Пуйко.

Что предшествовало

Как мы уже отметили, фитнес-тренер публично обругал военнослужащего и пожелал другим смерти. Инцидент произошел в начале июля в Одессе, когда в Интернете начали распространять видео со скандалом.

Увидев одно из них, одесский общественный деятель и волонтер Демьян Ганул впоследствии обнародовал фото с тем же мужчиной. У него был разбит нос.

Он также сообщил, что тренером оказался Свивастян Гогович. Позже активист показал видео, как его забирают представители местных ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что мужчина, ранее обругавший в Одессе врач-ветеран был наказан.

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