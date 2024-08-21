Стало відомо, чому "податок на посилки" зменшить надходження до бюджету та призведе до росту контрабанди

Так званий "податок на посилки" нанесе шкоду цілим галузям української економіки та зменшить їх платежі до бюджету. А разом з цим позбавить українців можливості купувати дешевші товари за кордоном.

Про це заявив співзасновник та CEO Meest International Василь Журавель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Економічну правду ".

"Формат та механізм, за якими хочуть запровадити ці норми, викликають занепокоєння: законопроєкт у чинному вигляді може призвести лише до негативних наслідків, як-от збільшення "сірих" схем, зменшення податкових надходжень і навіть певною мірою до підриву обороноздатності країни", - зазначив Журавель.

Він також зазначив, що наповненню бюджету сприяє зростання сегменту електронної комерції, яка є великим платником для бюджету.

"Статистика та досвід показують, що ринок та держава виграють, коли електронна комерція розвивається. Наприклад, якщо минулого року наш поштовий оператор "Росан" сплатив у бюджет 219 млн грн податків, цього року цей показник, за нашими прогнозами, збільшиться до понад 275 млн грн. Щоб наповнювати бюджет коштом електронної комерції, її потрібно заохочувати, а не навпаки", - додав CEO Meest International.

За його словами, впровадження "податку на посилки" знову зажене міжнародну торгівлю та значну частку легального імпорту в тінь, призведе до розквіту контрабанди. Відтак, на думку співзасновника та CEO Meest International, запропонований урядом та Мінфіном "податок на посилки" не зможе наповнювати бюджет, та стане додатковим фінансовим тягарем для бізнесу та українців.

"За нашими оцінками, тільки їх адміністрування буде обходитися у щонайменше 100 грн за одну посилку, що неспіврозмірно податкам, які будуть стягуватися", - підкреслив Журавель.

Окрім того, законодавча ініціатива здатна нашкодити оборонздатності. Під час великої війни українці стали набагато частіше купляти військові та навколовійськові товари саме за кордоном. Кожна 20 посилка призначена для фронту: це тактичний одяг, амуніція, запчастини для дронів, електронних приладів тощо. За умови ухвалення законопроєкту захисникам та волонтерам доведеться або значно переплачувати за ці товари, або зовсім від них відмовлятися.

За його словами, загалом для України може бути впроваджена європейська модель контролю поштових відправлень, але цього не можна робити поспіхом, адже контроль та оподаткування десятків мільйонів посилок потребують відповідних інструментів та зрозумілих процесів.

"Для цього почати треба з адаптації національного законодавства, зокрема, Митного кодексу та закону "Про електронну комерцію". І варто пам'ятати, що це не швидкий процес - у ЄС на подібну трансформацію пішло близько п’яти років", - додав представник Meest International.