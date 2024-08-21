Стало известно, почему "налог на посылки" уменьшит поступления в бюджет и приведет к росту контрабанды

Так называемый "налог на посылки" нанесет ущерб целым отраслям украинской экономики и уменьшит их платежи в бюджет. А вместе с этим лишит украинцев возможности покупать более дешевые товары за границей.

Об этом заявил соучредитель и CEO Meest International Василий Журавель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Экономическую правду ".

"Формат и механизм, по которым хотят ввести эти нормы, вызывают беспокойство: законопроект в действующем виде может привести только к негативным последствиям, например к увеличению "серых" схем, уменьшению налоговых поступлений и даже в определенной степени к подрыву обороноспособности страны", - отметил Журавль.

Он также отметил, что наполнению бюджета способствует рост сегмента электронной коммерции, которая является крупным плательщиком бюджета.

"Статистика и опыт показывают, что рынок и государство выиграют, когда электронная коммерция развивается. Например, если в прошлом году наш почтовый оператор "Росан" уплатил в бюджет 219 млн грн налогов, в этом году этот показатель, по нашим прогнозам, увеличится до более 275 млн" грн. Чтобы наполнять бюджет на средства электронной коммерции, ее нужно поощрять, а не наоборот", - добавил CEO Meest International.

По его словам, внедрение "налога на посылки" вновь приведет к международной торговле и значительной доле легального импорта в тень, приведет к расцвету контрабанды. Следовательно, по мнению соучредителя и CEO Meest International, предложенный правительством и Минфином "налог на посылки" не сможет наполнять бюджет и станет дополнительным финансовым бременем для бизнеса и украинцев.

"По нашим оценкам, только их администрирование будет обходиться по меньшей мере 100 грн за одну посылку, что несоразмерно взимаемым налогам", - подчеркнул Журавель.

Кроме того, законодательная инициатива способна навредить обороне. Во время Великой войны украинцы стали гораздо чаще покупать военные и околовоенные товары именно за рубежом. Каждая посылка 20 предназначена для фронта: это тактическая одежда, амуниция, запчасти для дронов, электронных приборов и т.д. При принятии законопроекта защитникам и волонтерам придется либо значительно переплачивать за эти товары, либо совсем от них отказываться.

По его словам, в целом для Украины может быть внедрена европейская модель контроля почтовых отправлений, но этого нельзя делать наспех, ведь контроль и налогообложение десятков миллионов посылок нуждаются в соответствующих инструментах и понятных процессах.

"Для этого начать нужно с адаптации национального законодательства, в частности Таможенного кодекса и закона "Об электронной коммерции". И стоит помнить, что это не быстрый процесс - в ЕС на подобную трансформацию ушло около пяти лет", - добавил представитель. Meest International.